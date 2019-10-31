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31 жовтня • оновлено в 06:13
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До -4, але сухо: синоптики уточнили холодний прогноз по Україні

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В Україні в четвер, 31 жовтня, очікується ще більше похолодання, місцями заморозки.

Як повідомляє Укргідрометцентр, погода у цей день буде сухою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 1-6° тепла; у південній частині та на Закарпатті вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

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Заморозки в Україні

Заморозки в Україні

Ілюстрація

У Києві в четвер без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 4-6° тепла.

До -4, але сухо: синоптики уточнили холодний прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами метеорологів, в Україні прийдешня зима 2020 року буде в основному теплою і з більш плюсовою температурою, ніж у попередні роки.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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