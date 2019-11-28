До -37: синоптики розповіли про типову погоду в грудні в Україні

У грудні 2019 року в Україні очікується середня температура повітря -4°...+1°, у Криму до +3°, що близько до середніх багаторічних значень.

Такий прогноз дали синоптики Укргідрометцентру. "Місячна кількість опадів очікується 34-72 мм, на Закарпатті – 82-108° мм, що в межах середніх багаторічних значень", – йдеться в повідомленні.

Водночас метеорологи описали також кліматичну картину грудня.

Зима 2020 в Україні Ілюстрація

Так, абсолютний мінімум температури повітря становить -21...-37°, у південних областях – -17...-28°; абсолютний максимум – +10...+18°, у південній частині країни та на Прикарпатті подекуди +19...+20°, у Криму до +25°.

Середня місячна кількість опадів – 33-67 мм, у гірських районах і на Закарпатті – 68-174 мм.

"На більшій частині території країни утворюється стійкий сніговий покрив, лише на півдні він встановлюється не щороку. У грудні ймовірні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг – тумани й ожеледиця", – підкреслили синоптики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на Новий рік 2020 буде морозно, однак опади не очікуються. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, під кінець першого зимового місяця до України прийде суттєве похолодання

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