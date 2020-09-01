До +37 градусів: синоптик пояснив причини осінньої спеки в Україні

Початок осені в Україні буде спекотним, повітря прогріється до температури +35+37 градусів за Цельсієм. Основна причина тепла – суха спекотна повітряна маса, яка прийде в країну з території Північного Кавказу, Кубані, Південного Поволжя і Прикаспійської низовини.

Така літня погода протримається в Україні аж до 7 вересня. Про це "Вістям" розповів синоптик Укргідрометцентру Романа Мурмило.

"Така погода – суха і спекотна – збережеться приблизно до 5 – 6 вересня. Далі температура трохи спаде, приблизно на п'ять градусів, але все одно буде вище кліматичної норми для цього періоду. Суттєвого похолодання у вересні не очікується, як і серйозних опадів", – пояснив метеоролог.

Крім того, завідуючка відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух додала, що 2020 рік може виявитися найтеплішим за весь період спостереження.

"Осінь буде теплою і сухою, тенденції до потепління клімату у нас проявляються все сильніше. Цього року вісім місяців, за винятком квітня-травня, були аномально теплими. І очікується, що цей тренд залишиться ... Але при цьому буде спостерігатися серйозний дефіцит вологи", – зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні в вересні очікується дощовою, але теплою, але опади у деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені.