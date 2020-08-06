До 36 градусів: синоптики спрогнозували спеку на п'ятницю в Україні

Погода в Україні в п'ятницю, 7 серпня, буде спекотною, місцями до 36 градусів, і без опадів.

Опадів в країні не очікується, повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Вітер в п'ятницю буде північно-східним 5-10 м/с.

Вночі повітря прогріється до 14-19 градусів, а вдень до 27-29. У південних, східних і Дніпропетровській областях вночі +17+22, вдень від 31 до 36 градусів.

У Карпатах вночі 9-14 тепла, вдень від 19 до 24 градусів.

У Києві 7 серпня також без опадів, вночі +16+18, вдень до 31 тепла.

Прогноз погоди в Україні на 7 серпня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом синоптикині Наталії Діденко, на Волині, Рівненщині, Житомирщині, в Хмельницькій, Сумській та Полтавській областях вдень в п'ятницю можливі короткочасні грозові дощі.