До +35: синоптики уточнили спекотний прогноз по Україні

В Україні в суботу, 22 червня, в більшості областей збережеться суха і спекотна погода.
Опади очікуються лише в західній частині країни, повідомляє Укргідрометцентр. У західних регіонах, а також у Житомирській і Вінницькій областях пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями град і шквали 15-20 м/с.
Удень на заході країни місцями прогнозуються значні дощі; на решті території – суха і спекотна погода з температурою вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 30-35°, у західних областях 24-29°.
Спека в Україні
Ілюстрація
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
У Києві 22 червня без опадів, температура вночі близько 20°, вдень 32-34°.
Як писав OBOZREVATEL, під час сильної спеки варто утриматися від інтенсивної роботи і проведення зустрічей з 11 до 16 годин. На вулиці краще носити головний убір, а одяг повинен бути з натуральних тканин. Також лікарі радять щодня пити по 30 мл води на кожен кг ваги, але робити це строго до певного часу.
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