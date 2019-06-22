ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Суспільство

До +35: синоптики уточнили спекотний прогноз по Україні

470Читати матеріал російською

В Україні в суботу, 22 червня, в більшості областей збережеться суха і спекотна погода.

Опади очікуються лише в західній частині країни, повідомляє Укргідрометцентр. У західних регіонах, а також у Житомирській і Вінницькій областях пройдуть короткочасні грозові дощі, місцями град і шквали 15-20 м/с.

Удень на заході країни місцями прогнозуються значні дощі; на решті території – суха і спекотна погода з температурою вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 30-35°, у західних областях 24-29°.

Новини
Спека і дощі: прогноз погоди в Україні на 22 червня від ObozTV

Спека в Україні

Спека в Україні

Ілюстрація

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві 22 червня без опадів, температура вночі близько 20°, вдень 32-34°.

До +35: синоптики уточнили спекотний прогноз по Україні

Як писав OBOZREVATEL, під час сильної спеки варто утриматися від інтенсивної роботи і проведення зустрічей з 11 до 16 годин. На вулиці краще носити головний убір, а одяг повинен бути з натуральних тканин. Також лікарі радять щодня пити по 30 мл води на кожен кг ваги, але робити це строго до певного часу.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel