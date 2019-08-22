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До +35: синоптик дала прогноз по Україні на святкові вихідні

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В Україні в День Прапора і День Незалежності, 23 та 24 серпня, очікується суха сонячна погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко в блозі на Оpinion, антициклон буде визначати метеоумови в більшості областей, виняток становитимуть локальні дощі і грози в Прикарпатті і північному сході країни.

Температура повітря в західних областях і в північній частині протягом дня коливатиметься близько +24 +29 градусів.

До +35: синоптик дала прогноз по Україні на святкові вихідні

Спекотна погода

Спекотна погода

24 канал

На півдні, в східних областях і в більшості центральних, крім Вінницької області, спека утримається. Передбачається максимально +30 +35 градусів.

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У більшості областей вітер буде поривчастим, місцями до сильного.

За прогнозом синоптика, наступний тиждень істотних змін в погоді не принесе. В Україні буде переважати суха погода, високий атмосферний тиск, сильна спека на півдні, сході та в центрі; на півночі і заході буде тепло, до помірної спеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні очікується майже літня погода з комфортними денними температурами і помірними опадами.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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