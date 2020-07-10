Синоптики спрогнозували спекотні вихідні в Україні: розжарить до +35

На вихідних, 11 та 12 липня, в Україну повернеться спекотна погода, а на заході пройдуть дощі з грозами.

Докладний прогноз погоди для OBOZREVATEL дали метеорологи. За даними народного синоптика Леоніда Горбаня, температура повітря на сході країни підніметься до +27...+30 градусів вдень.

"На півдні буде трохи прохолодніше – до +27 градусів. У суботу очікується невеликий дощ", – розповів він.

В Укргідрометцентрі ж прогнозують більш високі температури. Так, у суботу, 11 липня, майже по всій Україні повітря прогріється до +32 градусів. У західних областях очікуються дощі з грозами, розповів синоптик Роман Мурмило.

Прогноз погоди на 11 липня meteo.gov.ua

У неділю, 12 липня, разом з дощами на захід прийде похолодання, температура знизиться в середньому до 20 градусів тепла.

На сході і півдні України очікується суттєве підвищення температури до +35 градусів вище нуля, і до +22 градусів вночі.

Прогноз погоди на 12 липня meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, синоптики дали докладний прогноз на липень в Україні. місяць буде спекотним і дощовим.