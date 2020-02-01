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1 лютого • оновлено в 12:27
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До -34: синоптики розповіли про небезпечну погоду в лютому в Україні

1.6т
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У лютому в Україні очікується більш холодна погода, а подекуди будуть зафіксовані морози з показниками в 20-30 градусів.

Як сказано в прогнозі Українського гідрометцентру, останній місяць зими відзначиться сильними вітрами, хуртовинами та ожеледдю.

"Абсолютний мінімум температури повітря становить 27-39 морозу, на півдні країни та Закарпатті 23-34 морозу; абсолютний максимум – 12-20 тепла, в південній частині, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях місцями 21-24, на високогір'ї Карпат 8 -10 тепла", – сказано в прогнозі.

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Середня місячна температура очікується від 0 до +5 градусів, що вище середніх багаторічних значень. При цьому сильних опадів у лютому також не передбачається.

Прогноз погоди на лютий

Прогноз погоди на лютий

meteo.gov.ua

Прогноз погоди на лютий

Прогноз погоди на лютий

meteo.gov.ua

Погода на початок лютого

Погода на початок лютого

meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе близько 5 градусів.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
Укргідрометцентр
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