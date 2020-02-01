До -34: синоптики розповіли про небезпечну погоду в лютому в Україні

У лютому в Україні очікується більш холодна погода, а подекуди будуть зафіксовані морози з показниками в 20-30 градусів.
Як сказано в прогнозі Українського гідрометцентру, останній місяць зими відзначиться сильними вітрами, хуртовинами та ожеледдю.
"Абсолютний мінімум температури повітря становить 27-39 морозу, на півдні країни та Закарпатті 23-34 морозу; абсолютний максимум – 12-20 тепла, в південній частині, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях місцями 21-24, на високогір'ї Карпат 8 -10 тепла", – сказано в прогнозі.
Середня місячна температура очікується від 0 до +5 градусів, що вище середніх багаторічних значень. При цьому сильних опадів у лютому також не передбачається.
Прогноз погоди на лютий
meteo.gov.ua
Прогноз погоди на лютий
meteo.gov.ua
Погода на початок лютого
meteo.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе близько 5 градусів.
Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".