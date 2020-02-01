До -34: синоптики розповіли про небезпечну погоду в лютому в Україні

У лютому в Україні очікується більш холодна погода, а подекуди будуть зафіксовані морози з показниками в 20-30 градусів.

Як сказано в прогнозі Українського гідрометцентру, останній місяць зими відзначиться сильними вітрами, хуртовинами та ожеледдю.

"Абсолютний мінімум температури повітря становить 27-39 морозу, на півдні країни та Закарпатті 23-34 морозу; абсолютний максимум – 12-20 тепла, в південній частині, Вінницькій, Івано-Франківській, Чернівецькій областях місцями 21-24, на високогір'ї Карпат 8 -10 тепла", – сказано в прогнозі.

Середня місячна температура очікується від 0 до +5 градусів, що вище середніх багаторічних значень. При цьому сильних опадів у лютому також не передбачається.

Прогноз погоди на лютий meteo.gov.ua

Прогноз погоди на лютий meteo.gov.ua

Погода на початок лютого meteo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики прогнозували, що лютий в Україні буде аномально теплим, як і його попередник січень. Відхилення від температурної норми складе близько 5 градусів.

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