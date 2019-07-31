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До +34, шквали та грози: синоптики попередили Україну про бурю, що насувається

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В Україні в середу, 31 липня, очікуються опади у більшості регіонів, температура вдень 24-29°, на півдні – вдень 30-34°.

Так, синоптики пообіцяли короткочасні дощі, грози, вдень місцями шквали 15-20 м/с, температура вночі 14-19°, вдень 24-29°, у південній частині вночі 20-24°.

"У північних областях вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, температура вночі 12-17°, вдень 21-26°. Вітер у країні північно-західний, 5-10 м/с", – повідомляє Укргідрометцентр.

Новини
Похмуро й дощі: прогноз погоди в Україні на 31 липня від ObozTV

Буря в Україні

Буря в Україні

Ілюстративне фото

У Києві 31 липня також очікується мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 23-25°.

У Київській області в середу мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 21-26°.

До +34, шквали та грози: синоптики попередили Україну про бурю, що насувається

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми прогнозами, серпень розпочнеться в Україні з сухої погоди і істотного похолодання до +8 уже у першу ніч.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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