"До +34!" З'явився спекотний прогноз погоди на червень

У другій декаді червня в Україні встановиться літня спека. Денна температура повітря в кінці місяця може досягати 34 градусів вище нуля.

Про це в ефірі ObozTV розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, небувало холодний травень поточного року безпосередньо пов'язаний з циклом сонячної активності. "Вся справа в сонці. В 11-річному циклі сонце знаходиться на найнижчому активному рівні. Такого низького рівня не було приблизно 110 років. На сонці немає жодної плями", – пояснив синоптик.

Червень 2020 року може бути спекотним

Разом з тим він запевнив, що перший місяць літа буде теплим. До 5 червня повітря вдень буде прогріватися до 17-19 градусів. "Потім температура різко йде вгору. І, починаючи з 8 по 20 червня температура буде на рівні 26-28 градусів. З 21 червня до кінця місяця температури будуть на рівні 31-34 градусів", – спрогнозував Горбань.

Він також назвав дати, коли в Україні пройдуть дощі. До 7 червня, потім з 10 по 13 червня, далі з 17 по 19 червня і з 29 по 30 червня.

Як писав OBOZREVATEL, травень в 2020 році в Києві виявився найхолоднішим за все XXI століття. Про це 1 червня повідомила прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.