До +33 та дощі: синоптикиня дала прогноз погоди на суботу

Погода в Україні в суботу, 20 червня, майже у всіх регіонах буде дощовою. Негода омине лише східні області.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram. Вона зазначила, що наразі схід України, Іспанія, Середземномор‘я, Франція, Скандинавія перебувають серед підвищеного атмосферного тиску, а, отже, серед сухої погоди. Вся інша Європа – у дощах, невеликих, періодичних чи зливах.

Синоптикиня також попередила про можливі зливи, шкали та гради. Разом із тим температура очікується +26..+31 градус, на сході до +33, на заході +24..+28 градусів.

У Києві завтра місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря +28..+30 градусів.

Погода в Україні у суботу

Погода в Україні у суботу

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози й смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.