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До +33: синоптики дали аномально спекотний прогноз по Україні

1.9тЧитати матеріал російською

В Україні у вівторок 11 червня у більшості областей температура перевищить 30 градусів, на окремих територіях очікуються опади.

Зокрема, у західних, північних та Вінницькій областях вдень пройдуть окремі короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/сек.

Температура вночі 15-20°; вдень 28-33°, у Карпатах 20-25°.

Новини
До Києва йде 30-градусна спека: чого чекати від погоди

Спека в Україні

Спека в Україні

bash.news

У Києві та області 11 червня вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 18-20°, вдень 29-31°. В інших областях – температура вночі 15-21°, вдень 28-33°, в Карпатах 20-25°.

До +33: синоптики дали аномально спекотний прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у червні і липні прогнозується аномальна спека, температура повітря буде прогріватися вище 30 градусів.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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