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До +33: синоптик дала спекотний прогноз по Україні

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У середу, 5 червня, на території України очікується спекотна погода, місцями пройдуть дощі.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, температура повітря вдень очікується +24 +29 градусів, на сході і півдні +28... +33 градуси.

У більшості областей прогнозуються дощі й зливи, грози, а під час них — шквали і град.

До +33: синоптик дала спекотний прогноз по Україні

Ілюстрація

Ілюстрація

24 канал

У північно-східній частині України, Сумській, Харківській областях буде без значних опадів.

Новини
Заллє дощами: синоптики дали мокрий прогноз по Україні

У середу в східних областях передбачається поривчастий, до сильного, вітер.

У Києві 5 червня місцями очікується дощ і гроза, температура повітря найближчої ночі +17... +19 градусів, удень буде +25... +27 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в найближчий тиждень очікуються інтенсивні дощі, які будуть супроводжуватися спекотною погодою.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
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