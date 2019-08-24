До +33 і місцями грози: синоптики уточнили прогноз на День Незалежності

У суботу, 24 серпня, на День Незалежності, погоду більшої частини території України визначатиме сухе і помірно тепле повітря.

Як повідомляє Укргідрометцентр, опадів не очікується, лише в Карпатському регіоні та в Приазов'ї окремі короткочасні дощі, грози.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Погода в Україні Ілюстрація

Температура у західних і північних областях вночі 10-15°, вдень 23-28°; на решті території вночі 16-21°, вдень 28-33°.

У Києві в суботу буде без опадів. Температура вночі 13-15°, вдень 25-27°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, осінь в Україні у 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

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