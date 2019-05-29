До +32: в Україну йде пекельна спека

В Україні 29 травня буде тепло і сонячно, лише у західних областях країни пройдуть дощі з грозами.

На схід України прийде справжня спека. Там температура повітря підніметься до 32° вище нуля, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві 29 травня буде тепло, але хмарно. Температура вночі 16-18° тепла, вдень 26-28° тепла.

Пекельна спека Ілюстрація

У Львові у найближчу добу очікується дощ з грозою. Очікується невелике похолодання. Вночі температура повітря 12-14° тепла, вдень 21-23° тепла.

В Одесі у середу буде тепла і сонячна погода, дощів не прогнозують. Температура повітря вночі 16-18° тепла, вдень повітря прогріється до плюс 27-29°.

У Дніпрі 29 травня обіцяють спеку і мінливу хмарність. Вночі стовпчики термометрів покажуть 16-18° вище нуля, вдень очікується 30-32° тепла.

У Харкові синоптики прогнозують спекотну погоду без опадів. Температура вночі 12-14° тепла, вдень 30-32° тепла за Цельсієм.

У Карпатах 29 травня протягом дня йтиме дощ з грозою. Температура повітря вночі 12-14° тепла, вдень 21-23° вище нуля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україну 1 червня прийдуть дощі і грози. Такий прогноз дали синоптики і на наступні дні першого тижня літа. Зокрема, в західних областях – невеликі короткочасні дощі, місцями грози; температура вночі 8-14°, вдень 16-22°. На решті території короткочасні грозові дощі; температура вночі 11-17°, вдень 20-26°.

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