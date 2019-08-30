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До +32: синоптик дала спекотний прогноз по Україні на вихідні

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В Україні 31 серпня і 1 вересня домінуватиме антициклональна суха сонячна погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, при цьому над північчю (крім Сумської області) в суботу-неділю очікуються дощі з грозами.

Температура повітря буде високою, вдень очікується +26 +32 градуси.

До +32: синоптик дала спекотний прогноз по Україні на вихідні

Спекотна погода

Спекотна погода

24 канал

У Києві у вихідні дні буде переважно суха погода, але саме над столицею 31 серпня і 1 вересня ймовірність локального дощу з грозою.

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"Вітер буде крутитися на всі боки: з сьогоднішнього південно-східного завтра він перейде на північний і північно-західний, а 1 вересня на північно-східний. Швидкість невелика, помірна, хіба що під час дощу може бути поривчастим", - зазначила Діденко.

Температура повітря в столиці у вихідні дні передбачається високою, +28 +30 градусів.

Як писав OBOZREVATEL, вже з'явилися прогнози погоди на початок осені в Україні. За даними Укргідрометцентру, перші тижні вересня порадують теплою і сонячною погодою, а вже з середини місяця варто очікувати похолодання.

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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