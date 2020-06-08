"До +32 і посуха": озвучений прогноз погоди на липень в Україні

Погода в липні 2020 року буде спекотною й сухою, очікується тривалий посушливий період – з 4 по 20 число.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів народний синоптик Леонід Горбань. "Місяць за максимальними температурними показниками буде дещо поступатися червню", – повідомив він.

За прогнозами синоптика, в період з 5 по 11 липня повітря в денні години прогріватиметься до позначки 27-32 градусів. З 12 по 15 липня очікується невелике зниження температури.

З 16 по 23 липня знову встановиться спекотна погода, повітря прогріється до 28-30 градусів. "До кінця місяця денна температура повітря триматиметься на рівні 24-26 градусів", – уточнив синоптик.

Максимальна температура повітря в липні досягне 32 градусів

Дощі пройдуть 2-4, 20-21, 25-26 і 29-30 липня.

Як писав OBOZREVATEL, травень 2020 року в Києві виявився найхолоднішим за все XXI століття. Про це 1 червня повідомила прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.