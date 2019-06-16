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До +32 і грози: синоптики уточнили свіжий прогноз по Україні

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У неділю, 16 червня, в Україні очікується спекотна погода без опадів, лише у західних і східних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі +15 ... + 20 градусів, на узбережжі морів до +23, вдень +27 ... + 32 градуси; у Карпатах вночі +10 ... + 15 градусів, удень +19 ... + 24 градуси, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Новини
Погода в Україні: синоптики пообіцяли пекельну спеку на вихідні в Україні

Спека в Україні

Спека в Україні

Ілюстрація

У Києві – без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі +17 ... + 19 градусів, вдень близько +30.

До +32 і грози: синоптики уточнили свіжий прогноз по Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують ще як мінімум тиждень спеки в Україні. Після свята Трійці, з 17 по 23 червня, збережеться переважно суха і сонячна погода.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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