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До +32 і без опадів: синоптики уточнили потепління в Україні

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У вівторок, 20 серпня, погоду в Україні визначатиме суха і тепла повітряна маса.

Як повідомляє Укргідрометцентр, по всій території буде сухо. Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів 18-20°; удень 27-32°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Новини
В Україні знову спека до +32: прогноз погоди на 20 серпня від ObozTV

Погода в Україні

Погода в Україні

Ілюстрація

У Києві 20 серпня буде без опадів, температура вночі 15-17°, вдень 28-30°.

У середу, 21 серпня, буде також сухо, лише на крайньому заході вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Новини
Буде вітряно: синоптик уточнила прогноз погоди на День Незалежності в Києві

Температура вночі 13-18°, на півдні до 21°; вдень у південних і східних областях 30-35°, на решті території 27-32°.

У Києві – без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 29-31°.

До +32 і без опадів: синоптики уточнили потепління в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні очікується майже літня погода з комфортними денними температурами і помірними опадами.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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