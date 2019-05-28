До +31: синоптик дала спекотний прогноз в Україні

На території України в середу, 29 травня, прогнозується по-літньому спекотна погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці у Facebook, удень температура повітря становитиме +26... +31 градус.

У більшості областей буде сухо і сонячно, вдень — місцями хмарно.

Ілюстрація 24 канал

"Чого не можна сказати про західну частину України. Там 29 травня знову йтимуть короткочасні дощі з грозами, місцями можливі шквали та град", — уточнила синоптик.

Температура повітря на заході очікується +21... +24 градуси.

Пориви вітру з південного сходу сягатимуть 15-20 м/с.

У Києві 29 травня буде сухо й спекотно, без опадів, +26... +28 градусів. 31 травня та 1-2 червня в Києві прогнозуються дощі, температура повітря дещо знизиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецькі вчені з'ясували, що під впливом спеки у жінок спостерігається збільшення продуктивності праці.

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