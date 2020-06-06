До +31, але з грозами: синоптики уточнили прогноз погоди на Трійцю

Кирило Лютий Суспільство 22:37, 6.06.2020

День Святої Трійці, що відзначається 7 червня, в більшості областей України буде теплим і сонячним.

Як сказано в прогнозі погоди Українського гідрометцентру, в неділю дощі пройдуть лише в західних регіонах, а на Закарпатті, в Івано-Франківській і Львівській областях – з грозами.

Температура повітря прогріється від 24 до 31 градуса. При цьому на півдні країни, традиційно, буде трохи тепліше.

Погода в Україні на вихідні
meteo.gov.ua

У понеділок, 8 червня, який також буде вихідним, прогнозується аналогічна погода з різницею лише в тому, що дощі можуть дістатися також до Вінницької області.

Погода в Україні на вихідні
meteo.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку. Однак, за прогнозами синоптиків, також висока ймовірність потопів на території країни.

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