До 30 см снігу: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Україна у четвер, 30 січня, потрапить під дію циклону, який принесе дощі і мокрий сніг.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Крім опадів, атмосферні фронти спровокують посилення вітру.

"Завтра опади ще пройдуть на Сході України (переважно вночі), в західних і північних областях – дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу плюс сильний вітер. Центр, південь, а в денні години і східна частина України 30 січня вже побудуть без опадів і з помірним південно-західним вітром", – повідомила Діденко.

За її словами, температура повітря протягом дня складе +1...+4 градуси, на півдні +4...+7 градусів.

За інформацією Укргідрометцентра, вдень 31 січня очікується значний сніг, хуртовини (на Закарпатті значний дощ із мокрим снігом), приріст снігового покриву 20-30 см; на дорогах ожеледиця.

Сніг в Україні АиФ

"У Києві сьогодні дощ і мокрий сніг, поривчастий некомфортний вітер. Завтра, у четвер, – місцями мокрий сніг, поривчастий вітер втримається. На дорогах можлива складна ситуація, обережно! Температура повітря у Києві 30 січня близько нуля", – уточнила синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зима без снігу в Україні може не тільки призвести до скорочення врожаю, але і вдарити по всьому харчовому ланцюжку, адже у природі все взаємопов'язано.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram