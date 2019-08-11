До +30: синоптики уточнили спекотний прогноз по Україні

У неділю, 11 серпня, в Україні буде сухо і спекотно. Тільки місцями прогнозуються опади.

Як повідомляє Укргідрометцентр, дощі з грозами очікуються в Закарпатській, Львівській та Рівненській областях.

На півночі країни вдень температура повітря буде 26-28°, а вночі 14-16°. На заході очікується вдень 27-29°, а вночі 14-16°. На сході синоптики вдень прогнозують 24-26°, а вночі 13-15°. На території південних областей вдень очікується 29-30°, а вночі 16-18°. У центрі країни синоптики вдень прогнозують 26-28°, а вночі 13-15°.

Спека в Україні Ілюстрація

У Києві вдень очікується 25-27°, а вночі 15-17°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на курортах України у серпні вже не буде так спекотно, як у попередні два місяці літа, проте скупатися і позасмагати вдасться.

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