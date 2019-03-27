|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

До +30! Синоптики сказали, коли тепло увірветься в Україну

2.7тЧитати матеріал російською

В Україні очікується різке потепління ближче до середини квітня.

Про це заявила завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова, передає РБК-Україна.

За її словами, нинішня весна в цілому буде досить теплою, практично без опадів в квітні, але з дощами в травні. Температура почне підніматися вище норм після 10 і до 20 квітня, очікується від 20 до 28 градусів тепла.

Новини
Сніг і морози: в Україні суттєво зіпсується погода

Кліматолог прогнозує похолодання після 20 травня. До заморозків не дійде, але "воно буде супроводжуватися і опадами, і шквальним вітром".

Мартазінова додала, що на початку червня утримається нестійка погода з опадами, як і в другій половині травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними кліматологів, через аномальну зміну клімату в Україні літо 2019 року буде на місяць коротшим.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
2
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки