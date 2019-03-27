До +30! Синоптики сказали, коли тепло увірветься в Україну

В Україні очікується різке потепління ближче до середини квітня.

Про це заявила завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова, передає РБК-Україна.

За її словами, нинішня весна в цілому буде досить теплою, практично без опадів в квітні, але з дощами в травні. Температура почне підніматися вище норм після 10 і до 20 квітня, очікується від 20 до 28 градусів тепла.

Кліматолог прогнозує похолодання після 20 травня. До заморозків не дійде, але "воно буде супроводжуватися і опадами, і шквальним вітром".

Мартазінова додала, що на початку червня утримається нестійка погода з опадами, як і в другій половині травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними кліматологів, через аномальну зміну клімату в Україні літо 2019 року буде на місяць коротшим.

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