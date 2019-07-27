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До +30° і вище: в Україну повертається пекельна спека

22т Читати матеріал російською

З неділі, 28 липня, в Україні потеплішає до +30... +33 градусів. Однак аномальної спеки в +40 і вище, яка частково накрила Західну Європу, українцям можна не боятися.

Такий прогноз погоди на останні дні липня озвучив в ефірі ObozTV синоптик Українського гідрометцентру Владислав Білик.

За його даними, 27 липня в західній і східній частині місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території – без опадів.

"А 28-29 липня буде переважати суха і спекотна погода, лише в Карпатському регіоні короткочасні дощі з грозами", – розповів Білик.

"Нічні температури +13... +18 градусів по всій території країни. На узбережжі морів – до +20°. І денні температури +25... +30 градусів, на півдні країни – до +33", – повідомив він.

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Синоптик підтвердив, що в Німеччині, Бельгії, Нідерландах і деяких інших європейських країнах спека зашкалювала за +40 градусів.

"Хочу заспокоїти – така спека до нас не прийде. В цілому жодних погодних неприємностей ми не очікуємо. Буде трохи тепліше на вихідних, але це буде тільки сприяти гарному відпочинку", – запевнив Білик.

Спека в Європі

Спека в Європі

Twitter.com/CopernicusEMS

Як писав OBOZREVATEL, в четвер, 25 липня, аномальна спека в Європі побила всі температурні рекорди. У північній Франції стовпчики термометрів дійшли до позначки +42,6 градусів. У Нідерландах зафіксовано +41,7 градуса, в Бельгії – до +40,2 градуса.

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Теми
Прогноз погоди Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Владислав Білик
Місце
Україна
Теги
погода спека синоптик
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