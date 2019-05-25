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До +30 і сухо: синоптики потішили прогнозом на початок тижня в Україні

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В Україні з понеділка, 27 травня, в Україну прийде тепла і суха погода. Незначні опади очікуються лише в окремих регіонах.

Так, 27 травня лише вдень у західних, північних і центральних областях невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі у західних областях 7-12°, на решті території 11-16°; вдень 26 травня 20-25°, 27 травня 23-28°, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний із переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Новини
Грози, зливи, шквали: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Погода в Україні

Погода в Україні

"24"

У Києві 27 травня температура вночі 11-16°; вдень 26 травня 20-25°, 27 травня 23-28°.

До +30 і сухо: синоптики потішили прогнозом на початок тижня в Україні

28-29 травня синоптики також не прогнозують опадів, лише у західних, 29 травня і місцями Житомирській і Вінницькій областях короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 12-18°; вдень 25-31°, у західних, Житомирській та Вінницькій областях 21-27°.

У Києві 28-29 травня переважно без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°

До +30 і сухо: синоптики потішили прогнозом на початок тижня в Україні
До +30 і сухо: синоптики потішили прогнозом на початок тижня в Україні

30 травня – 1 червня у західних, більшості північних та місцями в центральних областях короткочасні дощі, грози, а 2-3 червня в Україні переважно без опадів.

Температура вночі 12-18°, вдень 25-31°, у південних, центральних і східних областях місцями до 34°, в Житомирській і Вінницькій областях 21-27°; в західних областях вночі 9-15°, вдень 17-23°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тисячі будинків і домогосподарств на території Івано-Франківської та Закарпатської області потрапили в зону підтоплення внаслідок інтенсивних опадів 20-23 травня. Президент Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо подолання наслідків НП.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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Синоптика по украински: в 7:28 "Зальет дождями: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине.", а в 11:29 "До +30 и сухо: синоптики порадовали прогнозом на начало недели в Украине."
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