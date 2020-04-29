До +30 градусів! Синоптик попередив про спеку і посуху у травні

Погода у травні на всій території України буде спекотною і сухою. Невеликі опади пройдуть на початку і наприкінці місяця.

Про це розповів синоптик Леонід Горбань, передає "Сегодня". За його словами, у середині травня будуть два спекотні тижні без опадів, а на початку місяця почнеться спека до +30 градусів.

"На початку травня пройдуть дощі, але через кілька днів почнеться спека. До 8-10 травня денна температура дійде до +27...+30 градусів, до середини місяця стане трохи прохолодніше, +27...+29 градусів. Опадів не буде майже по всіх областях, крім Карпат", – розповів він.

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При цьому після 20 травня температура спаде до комфортних +23...+25 градусів, але з 25 травня розпочнуться дощі, з якими прийде тепло.

"Їх принесуть циклони з півдня і південного заходу, тому не похолодає, а, навпаки, потеплішає. Особливо сильні зливи можливі 28-29 травня, в окремих регіонах випаде до 15 мм опадів, майже чверть місячної норми. Але в цілому дощів буде мало, 27-36 мм залежно від регіону", – уточнив Горбань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики зазначали, що в Україні до кінця квітня в усіх регіонах очікується поступове потепління до +20 градусів і різке похолодання на початку травня.