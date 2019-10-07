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7 жовтня • оновлено в 18:11
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До -3: синоптики попередили про морози в Україні

23.2т Читати матеріал російською

В Україні в понеділок, 7 жовтня, очікується морозна погода, температура опуститься в нічний час до -3 градусів.

Дощі очікуються на півдні України. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Тут буде +12... +14 градусів.

Новини
Похолоднішає до 0 °C: прогноз погоди в Україні на 7 жовтня від ObozTV

На решті території країни сухо й сонячно. На заході очікується +8... +10 градусів, у центрі +7... +10. На сході буде +11... +13.

До -3: синоптики попередили про морози в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик назвала дати сильного похолодання в Україні.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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