До -3: синоптики попередили про морози в Україні

В Україні в понеділок, 7 жовтня, очікується морозна погода, температура опуститься в нічний час до -3 градусів.

Дощі очікуються на півдні України. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Тут буде +12... +14 градусів.

На решті території країни сухо й сонячно. На заході очікується +8... +10 градусів, у центрі +7... +10. На сході буде +11... +13.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик назвала дати сильного похолодання в Україні.

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