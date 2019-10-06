До -3: синоптики дали холодний прогноз на початок тижня

Погода в Україні підготувала громадянам примхливі сюрпризи – від морозних ночей до теплих днів.

Згідно з даними Українського гідрометцентру на початку тижня доведеться утеплитися, адже вночі очікуються морози, а місцями очікуються дощі.

Погода на початок тижня pixabay

У понеділок, 7 жовтня, в західних областях стовпчики термометрів у нічний час доби знизяться до -3 градусів, але вдень прогріється до +7... + 9. У центральній частині країни очікується аналогічна погода. При чому, проливних дощів, за прогнозом синоптиків, не буде.

У східних областях вночі буде -3 градуси, вдень прогріється до +11. Очікується мінлива хмарність. А на півдні стовпчики термометрів вночі опустяться до +3 градусів, зате вдень очікується до +13. Місцями пройдуть дощі.

У Києві буде хмарно. Вночі температура повітря опуститься до -3 градусів, зате вдень потеплішає до +9.

У вівторок, 8 жовтня, опади перемістяться в східні області. Зокрема, очікується + 3 ... + 5 вночі і до +11 вдень, також буде висока вологість повітря. У західних областях вночі буде холодно – до -3 градусів, а вдень прогріється до +9.

У центральній і південній частинах України очікується аналогічна погода. Лише в Сімферополі очікуються опади.

У Києві буде сонячно. Стовпчик термометрів вночі опуститься до -3 градусів, вдень підніметься до +9.

У середу, 9 жовтня, температурні гойдалки продовжать набирати обертів. На заході вночі стовпчики термометрів опустяться до -3, а вдень піднімуться до +13. При цьому, очікуються дощі. На сході, в центрі й на півночі – +9... +12 вдень. У цій частині України буде хмарно, але без опадів.

У Києві вночі очікується 0... -2 градуси, а вдень повітря прогріється до +11. Періодично світитиме сонечко, хоча буде хмарно.

У четвер, 10 жовтня, очікується потепління. На заході вночі буде плюсова температура: +5 ... +8, а вдень – +12... +14 градусів, хоча дощі не відступляться. Опади також очікуються й в інших частинах України. У центрі вночі +5... +7, вдень – +12 ... +16. На сході вночі +4 ... +6, вдень – +13 ... +15. На півдні вночі очікується +8 ... +10, а вдень прогріється до +19 градусів.

У Києві вночі очікується +5 ... +7 градусів, але вдень буде +12 ... +14. Синоптики радять не забувати парасольки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики попередили, що в жовтні буде сувора погода. У деяких районах температура опуститься до -23 градусів.

А початок листопада в Україні буде теплим, однак уже в середині місяця випаде сніг.

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