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19 вересня • оновлено в 14:13
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До -3: синоптик попередила про заморозки і сніг в Україні

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У більшості областей України у п'ятницю, 20 вересня, очікуються періодичні дощі, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Температура повітря найближчої ночі коливатиметься у межах +3...+8 градусів.

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"Увага! Найближчої ночі і в ніч на суботу на Заході, Півночі, у Центрі та на Сході України місцями можливі заморозки 0...-3 градуси. Заморозки найбільш вірогідні при проясненні", – сказала Діденко.

До -3: синоптик попередила про заморозки і сніг в Україні

Вітер в Україні буде північно-західного напрямку, 5-12 м/с, а в західній частині України можливі штормові пориви до 15-20 м/с.

"У Києві п'ятниця очікується хмарною, з дощем і низькою температурою повітря близько +12...+13 градусів. Сьогодні ввечері і найближчої ночі похолодає до +7...+9 градусів. А в ніч на суботу у Києві похолодає до +3...+4 градусів. Тому на околицях, при проясненні, можливі заморозки 0...-3 градуси. Наголошую – в ніч на суботу", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що майбутня зима може стати найхолоднішою за останні 30 років. З'явився страхітливий прогноз на зиму в Україні

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Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
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