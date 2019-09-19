До -3: синоптик попередила про заморозки і сніг в Україні

У більшості областей України у п'ятницю, 20 вересня, очікуються періодичні дощі, на високогір'ї Карпат з мокрим снігом.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. Температура повітря найближчої ночі коливатиметься у межах +3...+8 градусів.

"Увага! Найближчої ночі і в ніч на суботу на Заході, Півночі, у Центрі та на Сході України місцями можливі заморозки 0...-3 градуси. Заморозки найбільш вірогідні при проясненні", – сказала Діденко.

Вітер в Україні буде північно-західного напрямку, 5-12 м/с, а в західній частині України можливі штормові пориви до 15-20 м/с.

"У Києві п'ятниця очікується хмарною, з дощем і низькою температурою повітря близько +12...+13 градусів. Сьогодні ввечері і найближчої ночі похолодає до +7...+9 градусів. А в ніч на суботу у Києві похолодає до +3...+4 градусів. Тому на околицях, при проясненні, можливі заморозки 0...-3 градуси. Наголошую – в ніч на суботу", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що майбутня зима може стати найхолоднішою за останні 30 років. З'явився страхітливий прогноз на зиму в Україні

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!