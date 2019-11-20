До -3 °: на Одесу насуваються морози

У найближчі дні, починаючи з четверга, 21 листопада, в Одесі буде спостерігатися суттєве зниження температури.

Вперше з початку осені в Одесі стовпчик термометра опуститься до мінусових значень. Про це свідчить прогноз погоди Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Наприклад, 21 та 22 листопада, в Одесі буде хмарно, місцями невеликі опади. Вітер східний, 9-14 м/с. Температура вночі від -1°С, вдень 1-6°С тепла.

23 листопада очікується східний вітер 9-14 м/с, місцями пориви до 18 м/с. Температура вночі від 3° С морозу до 2° С тепла, вдень до 6° С тепла.

Погода в Одесі weather.com

24 і 25 листопада в Одесі без опадів. Температура вночі близько 3° С морозу, вдень 0-5°С тепла.

Як раніше писав OBOZREVATEL, справжня сніжна зима прийде в Україну лише з 12 грудня.

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