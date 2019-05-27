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До +28: в Україну повертається суха і спекотна погода

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В Україні в понеділок, 27 травня, очікується тепла і суха погода. Лише в декількох областях можливі опади.

Так, удень у західних, північних і центральних областях місцями очікується короткочасний дощ, грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, південно-західний буде дути зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі складе +9 +14, а вдень повітря прогріється від 23 до 28 градусів тепла.

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"АиФ-Україна"

У Києві вночі буде без опадів. Вдень місцями очікуються короткочасні дощі. Вітер південно-західний буде дути зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +12 +14, вдень прогріється до 25 градусів.

До +28: в Україну повертається суха і спекотна погода

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розбирався, що відбувається з кліматом в Україні, які є загрози і як це виправити.

За словами синоптиків, у період з 27 по 30 травня в Україні слід очікувати мінливу хмарність та короткочасні грози, а температура повітря підніметься до + 31°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у червні і липні прогнозується аномальна спека, температура повітря буде прогріватися вище 30 градусів.

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Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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