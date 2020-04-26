До 26 квітня 1986 року на ЧАЕС було ще дві аварії: грунт потайки зняли, ліквідатори померли один за іншим

До катастрофи 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції було ще дві аварії.

Як розповів OBOZREVATEL один з ліквідаторів аварії на ЧАЕС, пожежник з Прип'яті Петро Шаврей, одного разу при завантаженні палива зірвався стрижень з паливом і розбив охолоджуючу сорочку.

Петро Шаврей гасив Чорнобильську АЕС

"Тоді був великий витік радіації. По всій території станції грунт глибиною з метр зняли. Місто Прип'ять мили, машини у нас позабирали. Ми додому прийшли без форми, тому що вона була брудна, йшли в робочому білому вбранні. Тоді всі прилади зашкалювали", – згадав він.

За словами Шаврея, симптоми були такі, як у променевої хвороби: слабкість, нудота, блювота.

"Після цієї аварії шість чоловік з однієї бригади померли в клініці, один за іншим. Але нам нічого не говорили", – додав ліквідатор.

Він повідомив, що друга аварія трапилася через півроку в турбінному цеху.

"Завантажували ротор і він зірвався, полетів, і стався витік водню. Якби в той момент були зварювальні роботи, то був би вибух, станція б просто ухнула", – стверджує Шаврей.

Як писав OBOZREVATEL, старший інженер-механік реакторного цеху №1 на ЧАЕС Олексій Ананенко, про якого весь світ дізнався в минулому році з серіалу HBO "Чорнобиль", розповів, що ранок 26 квітня 1986 року відразу після аварії було звичайним, і ніхто з місцевих жителів, які навіть не запідозрили біди, не міг усвідомити, яким насправді було "радіаційне пекло".

За словами Ананенка, у людей, яким довелося спускатися під розплавлений реактор Чорнобильської АЕС після аварії, не було надійних захисних костюмів і навіть необхідного обладнання.