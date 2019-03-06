До +25! Синоптики повідомили про різке потепління в Україні

В Україні вже в березні температура повітря підніметься до +25 градусів, однак погода буде мінливою.

Про це розповіла начальник відділу агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру Тетяна Адаменко. Вона додала, що прогноз ще може змінитися, передає "Укрінформ".

Незважаючи на тепло, на Україну чекають сильні пориви вітру — до 20 метрів за секунду. У найближчі дні буде нестійка, але тепла погода, очікуються циклони й зони підвищеного атмосферного тиску.

"Це говорить про те, що періодично будуть випадати опади, їх буде багато, і будуть тривалі сонячні дні й теплий період. Що стосується температурних умов, тут будуть коливання. До 10 березня навіть вночі буде +1... +6, а на півдні вдень від +8 до +12, на півдні і в центральних областях — до +15 удень. На північному сході і на сході вдень буде до +10 градусів. В окремі дні матимемо такий потужний антициклон — до +20, місцями до +25 градусів тепла", — зазначила метеоролог.

А ось із 15 по 17 березня в Україну прийде холодне арктичне повітря і принесе значне похолодання. Вночі буде до 6 градусів морозу, вдень до +6.

Погода в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, із середи, 6 березня, очікуються температурні гойдалки: після значного потепління серед тижня у вихідні знову похолодає.

Весна в Україні буде теплою, проте здивує перепадами температури.

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