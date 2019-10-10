До +25: синоптик повідомила, коли в Україну прийде бабине літо

На території України 11 жовтня очікується тепла погода, а на Покрову, 14 жовтня, настане бабине літо, буде +20 +25 градусів.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, протягом дня температура повітря складе +12 +16 градусів, на півдні +15 +20 градусів.

Дощі пройдуть на півдні і сході, крім Харківщини, і ще в центрі, крім Вінницької області. На Заході та Півночі є ймовірність опадів, але невеликих і локальних.

Осіння погода 24 канал

У Києві 11 жовтня очікується свіжа погода, з максимальною температурою повітря близько +14 градусів. Імовірність дощу є, але невеликого.

За прогнозом Діденко, в суботу-неділю очікується +16 +23 градуси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поліпшення погоди в Україні, яке настане в другій декаді жовтня, буде довгим.

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