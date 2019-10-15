До +24: синоптики потішили теплим прогнозом по Україні

У вівторок, 15 жовтня, погоду в Україні продовжить визначати тепла і переважно суха повітряна маса.

Також можливі ранкові тумани, опади не очікуються, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, вночі та вранці в південній частині, центральних, місцями східних областях і в Карпатах туман.

Осінь в Україні Ілюстрація

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 5-10°, на узбережжі Чорного моря до 13°; днем 19-24°.

У Києві 15 жовтня також буде сухо, температура повітря вночі 8-10°, вдень 21-23°.

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