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15 жовтня • оновлено в 06:17
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До +24: синоптики потішили теплим прогнозом по Україні

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У вівторок, 15 жовтня, погоду в Україні продовжить визначати тепла і переважно суха повітряна маса.

Також можливі ранкові тумани, опади не очікуються, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, вночі та вранці в південній частині, центральних, місцями східних областях і в Карпатах туман.

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Місцями до +24 градусів: прогноз погоди в Україні на 15 жовтня від ObozTV

Осінь в Україні

Осінь в Україні

Ілюстрація

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 5-10°, на узбережжі Чорного моря до 13°; днем 19-24°.

У Києві 15 жовтня також буде сухо, температура повітря вночі 8-10°, вдень 21-23°.

До +24: синоптики потішили теплим прогнозом по Україні

Раніше OBOZREVATEL писав про те, скільки триватиме "бабине літо" в Україні і коли варто очікувати нової хвилі похолодання.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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