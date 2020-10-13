До +24 і сніг в Карпатах: синоптикиня дала прогноз погоди на Покрову
Найвища температура повітря очікується на сході та півдні
На заході України можливі дощі, а у Карпатах сніг
У Києві вдень прогнозують до +17 градусів
Погода у середу, 14 жовтня, на Покрови та День захисника України буде теплою. У деяких регіонах температура підніметься до +24 градусів, а у Карпатах опуститься до нуля.
Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Telegram. Зокрема, найвища температура повітря очікується у східних областях та на півдні, +19..+24 градуси.
Найпрохолодніше буде в західній частині, +9..+14 градусів, а в Карпатах подекуди близько нуля і нижче. У центральних областях від +15 градусів на Вінниччині, до +23 градусів у Дніпрі та районах.
У північній частині України 14-го жовтня очікується від +15 градусів на Житомирщині і до +20 градусів на Сумщині.
Вітер очікується південно-західного напрямку, 5-12 м/с.
За словами синоптикині, дощі можливі на крайньому заході України, а в Карпатах – ймовірність снігу. Водночас, у більшості областей на Покрови втримається переважно суха погода.
У Києві вдень прогнозують до +17 градусів. Дощів не передбачається.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами синоптиків, справжньої метеорологічної осені в Україні все ще немає. Перевищення температурної норми спостерігатиметься і в період із 10 до 18 жовтня. Лише в деяких регіонах можливі невеликі приморозки, а в Карпатах – сніг.