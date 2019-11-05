До +22: синоптик дала жаркий прогноз по Україні

У середу, 6 листопада, на території України очікується тепла і дощова погода.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на сторінці в Facebook, дощі можливі на заході та півночі.

Температура повітря протягом дня в більшості областей становитиме +15 +20 градусів, на півдні до +22 градусів. У західних областях очікується +10 +16 градусів.

Вітер - з південного заходу, поривчастий, на Лівобережжі навіть з штормовими поривами.

У Києві 6 листопада атмосферний фронт може закрити сонце, істотні опади малоймовірні. Температура повітря в столиці складе +16 +18 градусів.

Осіння погода 24 канал

За прогнозом Діденко, 7-8 листопада дещо похолодає, а вже у вихідні температура повітря знову підвищиться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, справжня зима прийде в Україну з 12 грудня. До кінця ж листопада буде триматися плюсова температура за винятком періоду з 17 по 23 листопада.

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