Прогноз погоди в Україні на січень: народний синоптик назвав дати морозів і снігу

Погода в січні може бути морозною і сніжною, а у останній декаді місяця можливе зниження температури до -22 градусів.

Про це OBOZREVATEL розповів народний синоптик Леонід Горбань. Хвиля істотного похолодання очікується з 22 по 27 січня, уточнив він (щоб подивитися діаграму, складену ним, проскрольте до кінця цієї новини).

Згідно з розрахунками народного синоптика, з 1 по 4 січня будуть переважати невеликі мінусові температури – до -3 градуси. 1-2 січня пройде невеликий сніг.

З 5 по 12 січня розпочнеться період незначного потепління. За прогнозами Горбаня, повітря в ці дні може прогріватися до +2 градусів. 5 і 10 січня можливий сніг з дощем, 8 січня – дощ.

З 13 по 15 січня температура знизиться на 1-2 градуси і встановиться поблизу 0 градусів. 13 січня можливий сніг з дощем.

З 16 по 31 січня температура буде щодня знижуватися в середньому на 1-1,5 градуси. Вдень 21 січня очікується 11 градусів морозу, вночі – до -17 градусів.

26-27 січня стануть найхолоднішими днями цього періоду. "Вдень буде близько 15 градусів морозу, вночі до 22 градусів морозу", – уточнив народний синоптик.

За його прогнозами, сніг може пройти 16, 18, 21, 22 і 30 січня. Горбань повідомив, що робив розрахунок для регіону Київ.

Прогноз погоди на січень 2021 року народного синоптика Леоніда Горбаня.

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптики розповіли, якою буде погода на День святого Миколая, католицьке і православне Різдво і Новий рік. Зокрема, вони повідомили, що снігу можна чекати тільки 1 січня.