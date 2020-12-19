Прогноз погоди в Україні на січень: народний синоптик назвав дати морозів і снігу

Погода в січні може бути морозною і сніжною, а у останній декаді місяця можливе зниження температури до -22 градусів.

Про це OBOZREVATEL розповів народний синоптик Леонід Горбань. Хвиля істотного похолодання очікується з 22 по 27 січня, уточнив він (щоб подивитися діаграму, складену ним, проскрольте до кінця цієї новини).

Згідно з розрахунками народного синоптика, з 1 по 4 січня будуть переважати невеликі мінусові температури – до -3 градуси. 1-2 січня пройде невеликий сніг.

З 5 по 12 січня розпочнеться період незначного потепління. За прогнозами Горбаня, повітря в ці дні може прогріватися до +2 градусів. 5 і 10 січня можливий сніг з дощем, 8 січня – дощ.

З 13 по 15 січня температура знизиться на 1-2 градуси і встановиться поблизу 0 градусів. 13 січня можливий сніг з дощем.

З 16 по 31 січня температура буде щодня знижуватися в середньому на 1-1,5 градуси. Вдень 21 січня очікується 11 градусів морозу, вночі – до -17 градусів.

26-27 січня стануть найхолоднішими днями цього періоду. "Вдень буде близько 15 градусів морозу, вночі до 22 градусів морозу", – уточнив народний синоптик.

За його прогнозами, сніг може пройти 16, 18, 21, 22 і 30 січня. Горбань повідомив, що робив розрахунок для регіону Київ.

Як писав OBOZREVATEL, раніше синоптики розповіли, якою буде погода на День святого Миколая, католицьке і православне Різдво і Новий рік. Зокрема, вони повідомили, що снігу можна чекати тільки 1 січня.