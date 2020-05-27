До +22 градусів: синоптики розповіли, де в Україні буде тепло

Погода в Україні в середу, 27 травня, продовжить бути дощовою та прохолодною. При цьому максимальна температура буде +22 градуси.

За прогнозом синоптиків, швидкість вітру очікується 5-10 м/с, повідомляє пресслужба Укргідрометцетрі.

Прогноз погоди в Україні

Дощі пройдуть по всій території України, крім анексованого Криму. На українському півострові температура вдень очікується +19+21, вночі +9+11. В інших південних регіонах країни прогнозуються опади.

На півночі країни також пройдуть дощі. Вдень стовпчики термометра покажуть +17+19, а вночі +9+11 градусів. Аналогічна погода буде і в західних областях. Однак місцями температура вночі може опуститися до +6+8 градусів.

Погода в Україні на 27 травня Укргідрометцентр

У центрі і на сході теж пройдуть зливи. При цьому в Луганській і Донецькій очікуються грози, але також і температура буде найвищою: вдень +20+22, вночі +8+10 градусів.

У Києві 27 травня буде вдень повітря прогріється до +17+19 градусів, вночі +9+11. Столицю також накриють дощі.

Погода в Києві на 27 травня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня розповіла, де пройдуть дощі в Україні.

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