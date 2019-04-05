До +21: синоптики пообіцяли різке потепління в Україні

Погода в Україні в п'ятницю, 5 квітня, трохи покращиться, опадів не очікується на всій території країни.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 10-15° тепла, у західних областях до 18° тепла; на Закарпатті вночі 5-10° тепла; вдень 16-21°, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно південно-східний (на Лівобережжі – північно-західний), 5-10 м/с, вдень у західних областях окремі пориви 15-20 м/с.

У Києві – без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 12-14°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптика Наталії Діденко, 5 квітня на території України буде сонячна і тепла погода, температура повітря місцями прогріється до +21 градуса.

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