До +20: з'явився свіжий прогноз погоди на кінець місяця

Кінець березня в Україні буде по-справжньому весняним. Порадують не тільки сонце і весняний вітер, а й прихід тепла аж до +20.

Так, відтепер температура буде тільки підвищуватися, обіцяють в Укргідрометцентрі.

26 березня

У цей день в Україні в південних, центральних і північних областях місцями пройде дощ. На дорогах в деяких регіонах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8 градусів морозу, на півночі Лівобережжя та в Карпатах місцями 10-13 градусів морозу. Вдень 1-6 градусів тепла, на Закарпатті 5-10 градусів, 26 березня в більшості областей підвищення денної температури на 3-5 градусів.

У Києві мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 26 березня місцями дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м / с. Температура вночі 3-5 градусів морозу. Вдень 5-7 градусів тепла.

27-28 березня

Також пройдуть невеликі та помірні дощі (вночі, крім півдня, подекуди з мокрим снігом). 28 березня без істотних опадів, вдень в західній частині дощ.

У західних та північних областях температура вночі 0-5 градусів морозу, на решті території від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень 2-8 градусів тепла, на Закарпатті, в південній, місцями східній частині, 28 березня і в центральних областях 6-12 градусів тепла.

У Києві 27 березня вночі невеликий мокрий сніг, вдень невеликий дощ. 28 березня без істотних опадів. Температура вночі 1-3 градуси морозу, вдень 4-6 градусів тепла.

29 березня - 2 квітня

У ці дні прогнозуються часом невеликі та помірні дощі. 29 березня на півдні та сході без опадів. Температура вночі 0-6 градусів тепла, вдень 7-13 градусів.

Переважно без опадів. Підвищення температури на 5-10 градусів. Тобто в окремих регіонах місцями буде до 20 градусів тепла.

Як повідомляв "Обозреватель", у неділю, 25 березня, по всій території України очікується сонячна і по-справжньому весняна погода. Лише вночі у окремих регіонах ще будуть заморозки.