До +20 та місцями дощі: синоптикиня дала прогноз на понеділок в Україні

Погода в Україні у понеділок, 26 жовтня, буде переважно сухою, теплою та з ранковими туманами.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Telegram. За її словами, дощі у понеділок можливі лише місцями у південній частині, окрім Запоріжжя (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

"Температура повітря протягом дня дозволить ще елегантний одяг, колготки у прозорий "ден", розстебнуті в обід пальта й курточки, незимові фасони й кольори: очікується +12..+17 градусів, на Півдні місцями до +20 градусів", – написала Діденко.

Вітер з південного сходу, невеликий або помірний.

У Києві понеділок буде без дощу, температура повітря сягатиме близько +14 градусів.

"Тепла погода протримається найближчими днями, похолодає ближче до наступних вихідних, але, знову таки, це похолодання не буде остаточним. Так що гойдаємося на температурній каруселі й далі", – написала синоптикиня.

Погода в Україні на понеділок, 26 жовтня Погода від Наталки Діденко / Telegram

Погода від Наталки Діденко / Telegram

Як писав OBOZREVATEL, синоптики обіцяють взимку 2020-2021 в Україні теплу погоду з нетривалими періодами морозів. У грудні протримається плюсова температура, а під Новий рік можливі сніг і заморозки.