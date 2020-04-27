До +20 і сонце: синоптики дали прогноз щодо України

У вівторок, 28 квітня, в Україні очікується помітне потепління, погода буде сухою і сонячною.

Дощів і гроз тимчасово не прогнозують. Про це свідчать дані на сайті Українського гідрометцентру.

Опадів у вівторок не прогнозують.

Температурний максимум складе +20, а мінімум +3.

Найхолодніше буде на сході, а найтепліша погода чекає на захід країни.

У західних регіонах вдень температура повітря складе +19...+20. Вночі повітря прогріється до 6 градусів тепла. Максимальна температура очікується на Закарпатті.

Погода в Україні 28 квітня Скриншот

У Вінницькій і Житомирській областях буде також до +19. У центральних регіонах очікується більш прохолодна погода: максимум 17 градусів тепла, проте сухо і сонячно.

Аналогічна температура очікується і на півдні країни. Вночі там трохи тепліше – до +8.

У північних і східних областях буде найхолодніше. Температурний максимум складе +15.

У Києві 28 квітня до +17. Опадів також не прогнозують.

Погода у Києві 28 квітня Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явився теплий прогноз на тиждень в Україні.