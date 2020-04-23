До +20 і дощі: Україну накриють антициклони

Ірина Кулініч Суспільство 12:10, 23.04.2020 Оновлено: 12:41, 23.04.2020

У п'ятницю, 24 квітня, в Україні очікується тепла погода, проте північ, схід і центр країни накриють дощі.

Такий прогноз з'явився на сайті Українського гідрометцентру. Температура повітря підніметься до +20 і країна опиниться під владою антициклонів.

  • Найтепліше буде на заході країни – на Закарпатті стовпчики термометрів покажуть +20 градусів.

  • Незначні опади знизять температуру повітря до +15.

  • Поривів вітру не прогнозують. Не буде також і заморозків.

На заході України буде сонячно й сухо. Вдень температура повітря становитиме +17...+20, вночі +3...+6.

Погода в Україні 24 квітня
Скриншот

У Вінницькій і Житомирській області – до +18. Опадів також не прогнозують.

Сухо буде й на півдні. У Херсонській області прогріє до +18, в Одеській і Миколаївській – на кілька позначок нижче.

На схід, північ і частково центр ймовірні дощі. Без опадів обійдеться лише в Черкаській та Кіровоградській областях, а також на Київщині. Там прогнозують вдень до +17.

Прогноз погоди 24 квітня
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кліматологиня Світлана Краківська попередила, що до середини поточного сторіччя температура на території України може піднятися до понад +40 градусів.

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