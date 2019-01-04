До 20 градусів: синоптики дали ''морозний'' прогноз на січень

На різдвяні вихідні, з 5 по 7 січня, на українців чекає морозна погода з невеликим снігом. А ось уже після Різдва висока ймовірність сильних снігопадів.

У коментарі OBOZREVATEL синоптик Наталія Діденко розповіла, що в Україні буде переважати повітряна маса арктичного походження, яка принесе з собою морозний холод.

"Нічна температура буде опускатися до 4... 10 градусів морозу, на північному сході України і місцями в центральних областях – до 10... 15 градусів морозу. Вдень температура буде вищою, але все одно морозна, так, 5-6 січня буде до – 8 градусів, на Різдво на півночі, заході і місцями центральних областях – вдень до 8... 12 градусів морозу", – розповіла Діденко.

Що стосується опадів, синоптик повідомила, що в Україні буде переважати волога погода, періодично буде випадати невеликий сніг.

"Особливо, 6 січня на заході України, у Вінницькій області, місцями на півночі, а також на крайньому сході очікується помірний сніг", – зазначила вона.

Погода на 5 січня meteo.gov.ua

Погода на 6 січня meteo.gov.ua

Погода на 7 січня meteo.gov.ua

Разом із тим народний синоптик Леонід Горбань повідомив OBOZREVATEL, що в січні тривають температурні гойдалки: "Місяць у нас почався з відлиги і невеликого снігу, але вже з різдвяних свят температура знизиться до 4... 7 градусів морозу, і так буде триматися аж до 15 січня".

За прогнозами Горбаня, дійсно сильного снігопаду варто очікувати вже після Різдва, з 12 по 16 січня.

"Різке зниження температури буде з 13-15 січня і поступово дійде до 15... 20 градусів морозу, які будуть триматися до кінця місяця. 28-29 січня буде невелика відлига, а в наступні дні мороз – до 7 градусів зі снігом", – прогнозує синоптик.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL: