До 20 градусів: синоптики дали ''морозний'' прогноз на січень

На різдвяні вихідні, з 5 по 7 січня, на українців чекає морозна погода з невеликим снігом. А ось уже після Різдва висока ймовірність сильних снігопадів.
У коментарі OBOZREVATEL синоптик Наталія Діденко розповіла, що в Україні буде переважати повітряна маса арктичного походження, яка принесе з собою морозний холод.
"Нічна температура буде опускатися до 4... 10 градусів морозу, на північному сході України і місцями в центральних областях – до 10... 15 градусів морозу. Вдень температура буде вищою, але все одно морозна, так, 5-6 січня буде до – 8 градусів, на Різдво на півночі, заході і місцями центральних областях – вдень до 8... 12 градусів морозу", – розповіла Діденко.
Що стосується опадів, синоптик повідомила, що в Україні буде переважати волога погода, періодично буде випадати невеликий сніг.
"Особливо, 6 січня на заході України, у Вінницькій області, місцями на півночі, а також на крайньому сході очікується помірний сніг", – зазначила вона.
Погода на 5 січня
meteo.gov.ua
Погода на 6 січня
meteo.gov.ua
Погода на 7 січня
meteo.gov.ua
Разом із тим народний синоптик Леонід Горбань повідомив OBOZREVATEL, що в січні тривають температурні гойдалки: "Місяць у нас почався з відлиги і невеликого снігу, але вже з різдвяних свят температура знизиться до 4... 7 градусів морозу, і так буде триматися аж до 15 січня".
За прогнозами Горбаня, дійсно сильного снігопаду варто очікувати вже після Різдва, з 12 по 16 січня.
"Різке зниження температури буде з 13-15 січня і поступово дійде до 15... 20 градусів морозу, які будуть триматися до кінця місяця. 28-29 січня буде невелика відлига, а в наступні дні мороз – до 7 градусів зі снігом", – прогнозує синоптик.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
Народні синоптики спрогнозували погоду на 2019-й рік. У кінці січня очікується потепління і сльота, а ось літо не буде занадто спекотним.
У той же час синоптики різних країн прогнозують, що 2019 рік може стати найтеплішим в історії спостережень за погодою. Виною всьому ефект Ель-Ніньо – коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану, яке впливає на клімат.
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