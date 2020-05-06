До +20, дощі та сніг: синоптикиня попередила про контрастну погоду в Україні
В Україні в четвер, 7 травня, очікується мінлива погода: у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами, можливий штормовий вітер, сонячні прояснення й водночас сніг.
Про це в прогнозі на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, від завтра синоптичну ситуацію в країні визначатиме циклон та атмосферні фронти.
Зокрема, найближчої ночі в західних областях ітиме дощ, а в Карпатах і прикарпатських регіонах подекуди мокрий сніг. Крім цього, негода пробіжиться північчю країни, зачепить Харківщину, Полтавщину, Вінничину, Кропивницький із районами та частину Черкащини.
Тоді як удень, підкреслює Діденко, ареал нестійкої погоди переміститься східніше. Так, найбільше шансів у серйозніших дощів буде вздовж смуги Київщина – Житомирщина – Вінниччина й аж до Одещини.
У західних областях вдень четверга місцями можливі невеликі опади. На сході, півдні та в центрі 7 травня також є ймовірність незначних дощів.
Вітер в Україні очікується північно-західного та західного напрямку. У західних областях, місцями на півночі, півдні та в центрі ще й штормові пориви.
Температура повітря найближчої ночі протримається на рівні +5… +9 градусів, на сході буде тепліше – до +8… +13 градусів. Водночас на заході +2… +6, у Карпатах -3… +2, а на високогір’ї приморозить до -6 градусів.
Удень очікується переважно +8… +14, у центрі, на півдні та Сумщині – до +12… +17, у східних областях буде +15… +20 градусів.
У Києві четвер теж буде вологим та холодним. Пройде дощ, уночі стовпчики термометрів піднімуться до +4… +6, вдень +10… +13 градусів. Крім цього, задуватиме поривчастий вітер.
"Відновлення травневої справедливості, потепління, почнеться 9-10 травня. Проте хвилі холоду ще запливуть до нас у середині наступного тижня", – підкреслила синоптикиня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 травня в Україні на Закарпатті випав сніг. Також у Львові спостерігалася сніжна заметіль.