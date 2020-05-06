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6 травня • оновлено в 23:21
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До +20, дощі та сніг: синоптикиня попередила про контрастну погоду в Україні

2.5т
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В Україні в четвер, 7 травня, очікується мінлива погода: у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами, можливий штормовий вітер, сонячні прояснення й водночас сніг.

Про це в прогнозі на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, від завтра синоптичну ситуацію в країні визначатиме циклон та атмосферні фронти.

Зокрема, найближчої ночі в західних областях ітиме дощ, а в Карпатах і прикарпатських регіонах подекуди мокрий сніг. Крім цього, негода пробіжиться північчю країни, зачепить Харківщину, Полтавщину, Вінничину, Кропивницький із районами та частину Черкащини.

В Україні 7 травня буде контрастна погода

В Україні 7 травня буде контрастна погода

Тоді як удень, підкреслює Діденко, ареал нестійкої погоди переміститься східніше. Так, найбільше шансів у серйозніших дощів буде вздовж смуги Київщина – Житомирщина – Вінниччина й аж до Одещини.

У західних областях вдень четверга місцями можливі невеликі опади. На сході, півдні та в центрі 7 травня також є ймовірність незначних дощів.

Вітер в Україні очікується північно-західного та західного напрямку. У західних областях, місцями на півночі, півдні та в центрі ще й штормові пориви.

Карта погоди в Україні 7 травня

Карта погоди в Україні 7 травня

Facebook/Наталія Діденко

Температура повітря найближчої ночі протримається на рівні +5… +9 градусів, на сході буде тепліше – до +8… +13 градусів. Водночас на заході +2… +6, у Карпатах -3… +2, а на високогір’ї приморозить до -6 градусів.

Удень очікується переважно +8… +14, у центрі, на півдні та Сумщині – до +12… +17, у східних областях буде +15… +20 градусів.

Карта погоди в Україні 7 травня

Карта погоди в Україні 7 травня

Facebook/Наталія Діденко

У Києві четвер теж буде вологим та холодним. Пройде дощ, уночі стовпчики термометрів піднімуться до +4… +6, вдень +10… +13 градусів. Крім цього, задуватиме поривчастий вітер.

"Відновлення травневої справедливості, потепління, почнеться 9-10 травня. Проте хвилі холоду ще запливуть до нас у середині наступного тижня", – підкреслила синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 травня в Україні на Закарпатті випав сніг. Також у Львові спостерігалася сніжна заметіль.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
синоптик погода
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