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До +19! Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

2.3тЧитати матеріал російською

В Україні в понеділок, 1 квітня, очікується тепла погода без опадів.

Так, згідно з даними Українського гідрометцентру, у всіх регіонах країни буде спостерігатися мала хмарність. Середня температура вдень складе від +9 до +11 градусів.

Найвищу температуру синоптики прогнозують на півдні та сході – від +14 до +18, а в Миколаївській області до +19 градусів. При цьому вночі температура буде відчутно нижчою – від +2 (у Луганській області від 0) до 6 градусів.

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До +19! Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У західному регіоні вдень буде від 8 до 13 градусів вище нуля. У Закарпатській області трохи тепліше – від +15 до +17. Вночі позначка термометра опуститься до +1...+5 градусів.

У центральній Україні вдень від +9 до +15, вночі – від +3 до +6 градусів. У Києві від +9 до +11 в світлу пору доби і від +4 до +6 градусів у темну. Без опадів.

До +19! Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні
До +19! Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

Як писав OBOZREVATEL, квітень в Україні буде теплим, але дощовим. Відзначається, що перший тиждень місяця буде хмарною з проясненнями.

Загалом різке потепління прогнозують ближче до середини квітня.

Синоптики також прогнозують, що весна в Україні буде помітно теплішою, ніж зазвичай, але почнеться з похолодання.

До +19! Синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

pexels.com

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Теми
Прогноз погодиПогода в Києві
Місце
Україна
Теги
погодаУкргідрометцентр
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